БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Российские хакеры как повод к Третьей мировой войне

Российские хакеры как повод к Третьей мировой войне

Европейская солидарность Все началось с главы французского МИДа Жан-Ноэля Барро, который поведал миру о «масштабной киберкампании по саботажу и шпионажу», которую коварная Москва развернула аж в десяти странах — от родной ему Франции до скромной Словакии и солнечного Кипра.

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