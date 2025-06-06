В ЯНАО спасатели помогли четырем рыбакам с заглохшим мотором

В Муравленко рыбаки не смогли самостоятельно вернуться домой из-за заглохшего лодочного мотора. Мужчинам потребовалась помощь, сообщил начальник Ноябрьского поисково-спасательного отряда «Ямалспаса» Александр Шохирев.
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