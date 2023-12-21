Баку сделал шаг к миру с Ереваном, озвучив рискованное предложение

В Баку предложили подписать мирный договор, отстрочив обсуждение одного важного вопроса. Если руководство Армении согласится на это, то в регионе может вспыхнуть новая войнаПомощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев недавно заявил, что мирное соглашение с Арменией можно подписать и без определения границ.