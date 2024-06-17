Политолог Журавлев назвал главный итог саммита в Швейцарии

По его словам, Большая cемёрка теряет лидирующие позиции Страны Глобального Юга сделали собственные выводы после саммита по Украине, рассказал радио Sputnik научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии