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Петербургский дневник

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Политолог Журавлев назвал главный итог саммита в Швейцарии

Политолог Журавлев назвал главный итог саммита в Швейцарии

По его словам, Большая cемёрка теряет лидирующие позиции Страны Глобального Юга сделали собственные выводы после саммита по Украине, рассказал радио Sputnik научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

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