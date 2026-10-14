Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров посетил Иркутский авиационный завод 14 октября. На месте он ознакомился с ходом производства первых 18 серийных МС-21, которые планируется передать «Аэрофлоту» в 2027–2028 годах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России произошл...
- В России произошл...
- Иркутянку оштрафо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым