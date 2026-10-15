Международный олимпийский комитет не располагает полной информацией о причинах отказа в визах русским гимнасткам для чемпионата мира в Роттердаме с 17 по 25 октября.
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