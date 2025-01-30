Reuters: КПП в секторе Газа будет укомплектован американскими военными

REUTERS/Amir Cohen Частная военная американская компания разместит порядка 100 солдат-ветеранов спецназа Соединенных Штатов на контрольно-пропускном пункте (КПП) в секторе Газа, сообщает Reuters со ссылкой на электронное письмо о найме.
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