Коралловые рифы выделяют мириады химических соединений для динамичной переработки питательных веществ микробами

Новое исследование показало удивительное химическое разнообразие веществ, выделяемых коралловыми рифами, и продемонстрировало, что тысячи различных химических соединений, получаемых из тропических кораллов и морских водорослей, доступны микробам для разложения.
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