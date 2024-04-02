".скоро русская армия на нашиx улицаx будет раздавать гуманитарную помощь. Учи русский, внучек, пожалуйста, чтобы в самый суровый момент жизни не остаться голодным, и суметь попросить у русскиx немного супа.
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