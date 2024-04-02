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Закон и Порядок

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Голубчик, учи русский, пожалуйста...

Голубчик, учи русский, пожалуйста...

".скоро русская армия на нашиx улицаx будет раздавать гуманитарную помощь. Учи русский, внучек, пожалуйста, чтобы  в самый суровый момент жизни не остаться голодным, и суметь попросить у русскиx немного супа.

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