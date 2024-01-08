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В Новгородской области массовое ДТП унесло жизни четырех человек

В Новгородской области массовое ДТП унесло жизни четырех человек

Массовая авария на трассе М-11 унесла жизни четырех человек, в том числе одного несовершеннолетнего. Согласно пресс-службе УГИБДД, катастрофа произошла на 526-м километре скоростной платной дороги «Нева» в Новгородской области, сообщает ТАСС.

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