В Новгородской области массовое ДТП унесло жизни четырех человек

Массовая авария на трассе М-11 унесла жизни четырех человек, в том числе одного несовершеннолетнего. Согласно пресс-службе УГИБДД, катастрофа произошла на 526-м километре скоростной платной дороги «Нева» в Новгородской области, сообщает ТАСС.