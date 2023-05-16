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СМИ: Зеленский стер Христа с иконы для освещения проблем Украины и возмутил верующих

СМИ: Зеленский стер Христа с иконы для освещения проблем Украины и возмутил верующих

Итальянские СМИ сообщили о том, что Ватикан оказался не рад подарку, который преподнес президент Украины Владимир Зеленский Папе Римскому Франциску во время встречи.

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