Нападающий СКА Арсений Грицюк из-за травмы не сможет сыграть в матче с «Ладой»

Начало встречи сегодня в 17:00 Нападающий СКА Арсений Грицюк из-за травмы не сможет сыграть в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с тольяттинской «Ладой», сообщил главный тренер петербургских армейцев Роман Ротенберг.
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