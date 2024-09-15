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Петербургский дневник

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Нападающий СКА Арсений Грицюк из-за травмы не сможет сыграть в матче с «Ладой»

Нападающий СКА Арсений Грицюк из-за травмы не сможет сыграть в матче с «Ладой»

Начало встречи сегодня в 17:00 Нападающий СКА Арсений Грицюк из-за травмы не сможет сыграть в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с тольяттинской «Ладой», сообщил главный тренер петербургских армейцев Роман Ротенберг.

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