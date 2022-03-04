Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Вот суки , по больному бьют .😂😂😂😂Sorare перестанет...
  • Олег Едаменко
    Вот это вот всё щас - серьёзно? Нет, правда?!!! КАРТОЧКИ?!!!!!Sorare перестанет...
  • Марина
    о его дисквалифицировали за смешивание спорта и политики? Или ему можно?Украинский арбитр...

«Интер» прервал серию из 5 матчей без побед

«Интер» прервал серию без побед из пяти матчей. В 28-м туре Серии А команда тренера Симоне Индзаги разгромила «Салернитану» (5:0).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх