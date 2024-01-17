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Экс-аналитик ЦРУ Биби: Позиции РФ на Украине станут только сильнее

Экс-аналитик ЦРУ Биби: Позиции РФ на Украине станут только сильнее

Экс-руководитель аналитического отдела Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Джордж Биб отметил, что Российская Федерация будет всё сильнее превосходить Киев на поле боя, а западным державам окажется труднее добиваться своего в переговорах.

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