Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мемуары Меркель раскрыли её мнение о Путине и НАТО

Мемуары Меркель раскрыли её мнение о Путине и НАТО

© Kremlin Pool/Globallookpress Ангела Меркель в мемуарах рассказывает о встречах с Путиным, Трампом и объясняет отказ Украины в НАТО из-за опасений военного ответа России.

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