В Самарской области задержан подозреваемый в неправомерном обороте средств электронных платежей

По подозрению в совершении преступления сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Тольятти задержан 32-летний ранее судимый местный житель.
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