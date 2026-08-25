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Федерер о возвращении на US Open: «У меня появилась возможность по-настоящему поблагодарить всех и попрощаться»

Роджер Федерер объяснил, почему приехал на US Open в этом году. – Кажется, у вас не было возможности по-настоящему попрощаться с теннисом, как это сделали Серена или Агасси .

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