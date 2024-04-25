В ГД предложили дать многодетным право на досрочную демобилизацию

Думский комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останинова и член СФ Айрата Гибатдинова направили на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий предоставить многодетным мобилизованным россиянам право на досрочное увольнение со службы в ВС РФ.
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