В ГД предложили дать многодетным право на досрочную демобилизацию

Думский комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останинова и член СФ Айрата Гибатдинова направили на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий предоставить многодетным мобилизованным россиянам право на досрочное увольнение со службы в ВС РФ.