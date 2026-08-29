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Land Cruiser отдыхает. Toyota HiAce превратили в экстремальный автодом: полный привод, блокировки, лебедка, почти 300 литров дизеля и две кровати

Land Cruiser отдыхает. Toyota HiAce превратили в экстремальный автодом: полный привод, блокировки, лебедка, почти 300 литров дизеля и две кровати

Есть холодильник, индукционная плита и много чего другого Австралийская компания Headspace Campers превратила обычный заднеприводный Toyota HiAce в серьезный экспедиционный автодом с полным приводом, понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

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