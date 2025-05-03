«Кэпс» знают, как обыгрывать «Харрикейнз» на своем льду.В ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени состоится стартовый матч полуфинала Восточной конференции НХЛ между «Вашингтоном» и «Каролиной».
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