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Вынуждена экономить: уехавшая из России Собчак оправдалась за неухоженный внешний вид

Вынуждена экономить: уехавшая из России Собчак оправдалась за неухоженный внешний вид

Ксения Собчак то и дело оказывается объектом бурных обсуждений. На этот раз скандальную журналистку отчитали за  неухоженный внешний вид.

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