США заходят в венесуэльскую нефть Wall Street Journal раскрыл детали сделки Трампа с Каракасом: — Вашингтон получит 35% в North American Blue Energy Partners — Компании передадут права на 17 месторождений (запасы — 65 млрд баррелей, это пятая часть всей нефти Венесуэлы) — США смогут покупать 20% добычи по себестоимости Взамен — помощь в модернизации и финансирование от Пентагона.
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