Райли Миникс приглашен в тренировочный лагерь «Сан-Антонио»

В минувшем сезоне NCAA форвард (23 года, 201 см) в среднем набирал 20,9 очка, 9,7 подбора, 2,2 передачи, 1,3 перехвата и 1,0 блок-шота за встречу.
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