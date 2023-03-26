Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    а каким местом камуноиды относят себя к Илье Муромецу, князю Владимиру, Алеше Поповичу? ...или они тоже камунизды, по...Депутат КПРФ Обух...
  • Борис
    Всем нужен отдых и даже таким бойцам. Без отдыха побед не одержать, передышки нужны обязательно. Будут новые бои, буд...Рахмонов о дальне...
  • Леонид
    Посмотрим кто кого. Будет у них время и возможность показать кто сильнее и лучше. Я для этого уже UFC Fight Pass опл...Саид Нурмагомедов...

Кими Райкконен: «В NASCAR более плотные гонки, в «Ф-1» ты не можешь позволить себе так рисковать»

Чемпион «Формулы-1» 2007 года Кими Райкконен рассказал, что получает удовольствие от гонок NASCAR. По словам Кими, ему больше нравится контактная борьба в кузовных чемпионатах, чем гонки на болидах с открытыми колесами.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх