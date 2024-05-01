Послабления по внутренним переводам: с 1 мая можно бесплатно отправить самому себе до 30 млн рублей Евгения КомароваНачиная с 1 мая 2024 года, российские граждане получили возможность бесплатно переводить средства между своими счетами, даже если они находятся в различных банках.