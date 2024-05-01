НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

208 подписчиков

Послабления по внутренним переводам: с 1 мая можно бесплатно отправить самому себе до 30 млн рублей

Послабления по внутренним переводам: с 1 мая можно бесплатно отправить самому себе до 30 млн рублей

Послабления по внутренним переводам: с 1 мая можно бесплатно отправить самому себе до 30 млн рублей Евгения КомароваНачиная с 1 мая 2024 года, российские граждане получили возможность бесплатно переводить средства между своими счетами, даже если они находятся в различных банках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх