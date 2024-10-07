Аксенов поздравил Путина с днем рождения

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что под руководством Владимира Путина Россия, стоявшая в конце девяностых на краю пропасти, прошла огромный путь созидания и вернула себе статус великой державы.