Эксперты увидели риски в процессе запуска самозапретов на кредиты

На Госуслугах 1 марта запускается функционал самозапрета на кредиты. Каждый гражданин, имеющий подтвержденную учетную запись на портале и ИНН, может подать заявление о добровольном отказе от банковских потребкредитов и займов в микрофинансовых организациях (МФО).
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