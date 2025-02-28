Эксперты увидели риски в процессе запуска самозапретов на кредиты

На Госуслугах 1 марта запускается функционал самозапрета на кредиты. Каждый гражданин, имеющий подтвержденную учетную запись на портале и ИНН, может подать заявление о добровольном отказе от банковских потребкредитов и займов в микрофинансовых организациях (МФО).