«Зенит» и ЦСКА встретятся в 7-м туре РПЛ 5 сентября

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице с 12 очками, а ЦСКА располагается на четвертой позиции с 7 очками.
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