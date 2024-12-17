Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском районе 17 декабря с 08-00 до 17-00 (на 20 - 40 мин в начале и в конце рабочего дня) ⚡️⚡️⚡️ п.
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Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском районе 17 декабря с 08-00 до 17-00 (на 20 - 40 мин в начале и в конце рабочего дня) ⚡️⚡️⚡️ п.