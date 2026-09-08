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Царьград

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Доктор Шафалинов объяснил, как опасные лекарства попадают в Россию

Доктор Шафалинов объяснил, как опасные лекарства попадают в Россию

Опасные лекарства продолжают попадать в Россию. Доктор Шафалинов объяснил схему.Владислав Шафалинов, доктор медицинских наук, профессор объяснил, как опасные для жизни лекарства попадают в нашу страну.

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