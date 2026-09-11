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Инвестбанк ждет нефть по $120 за баррель

Инвестбанк ждет нефть по $120 за баррель

Цена марки Brent может подняться до $120 за баррель, если нападения на суда на Ближнем Востоке участятся и серьезно ограничат поставки нефти через регион, предупредили аналитики Goldman Sachs.

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