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В Госдуме опомнились и решили вернуть на доработку уже принятый закон о запрете

В Госдуме опомнились и решили вернуть на доработку уже принятый закон о запрете использования гаджетов в зоне СВО.

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