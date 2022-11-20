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“Единственное военное преступление здесь совершил российский солдат”: официальные украинские СМИ прокомментировали расстрел военнопленных в Макеевке

“Единственное военное преступление здесь совершил российский солдат”: официальные украинские СМИ прокомментировали расстрел военнопленных в Макеевке

Официальные украинские СМИ продолжают оправдывать военные преступления, совершенные в Макеевке, где безоружные российские военнопленные были расстреляны украинскими националистами.

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