Левый берег
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Левый берег

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Собянин: на МЦД-4 совершили свыше 265 миллионов поездок за три года

МЦД-4 за три года обслужил более 265 миллионов поездок. Диаметр, ставший самым протяженным, связал ТиНАО и Балашиху и стал частью транспортной системы столицы.

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