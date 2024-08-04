Хуситы: ответный удар по Израилю будет со всех направлений

Официальный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), член политбюро Али аль-Кахум заявил, что ответный удар по Израилю за убийства палестинских и ливанских командиров движений сопротивления будет со всех направлений.
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