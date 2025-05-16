Программа начала работу 12 мая на площадке Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина. В Челябинске стартовала Кинолаборатория полного цикла — образовательная программа, направленная на развитие авторского кино в регионах, организованная Фондом поддержки регионального кинематографа.
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