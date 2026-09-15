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FiNE NEWS

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Пентагон разрешил сотрудникам разглашать секретные данные о неопознанных летающих объектах

Министерство обороны США предоставило разрешение своим сотрудникам, включая действующих и бывших военных, а также подрядчиков, на передачу секретной информации, связанной с неопознанными летающими объектами (НЛО), уполномоченным представителям специальной президентской программы.

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