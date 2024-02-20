Почему власти не нашли места для хранения дизельного топлива от Румынии? Что решило правительство

Премьер-министр страны Дорин Речан утверждает, что власти не нашли места для хранения дизельного топлива, бесплатно предложенного Румынией, поскольку ни один экономический агент не согласился предложить эти мощности хранения, а причина в типе дизельного топлива.
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