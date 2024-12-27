Эксперт объяснил необходимость отключения WhatsApp на миллионах Android-смартфонов

WhatsApp прекратит поддержку некоторых устаревших версий Android-смартфонов. Как объяснил «Газете.Ru» старший преподаватель Института информационных технологий РТУ МИРЭА Сергей Миронов, причиной стало прекращение Google поддержки этих операционных систем.
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