Сколько всего российских нефтеперерабатывающих заводов поразила Украина? Как в топливном кризисе виноваты атаки БПЛА?Одна из проблем: удары украинских беспилотников по российским НПЗ вывели из строя почти четверть перерабатывающих мощностей.