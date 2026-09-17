Сколько всего российских нефтеперерабатывающих заводов поразила Украина? Как в топливном кризисе виноваты атаки БПЛА?Одна из проблем: удары украинских беспилотников по российским НПЗ вывели из строя почти четверть перерабатывающих мощностей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Избили и похитили...
- АЛ В Госдуме назвали...
- С 1 ноября в Крас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым