Возвращающихся из КНР приморских туристов задержали на Уссурийской таможне

Задержка в оформлении туристов через пункт пропуска «Сосновая падь» была спровоцирована группой людей, которые оскорбляли инспекторов, заявила 28 декабря пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая.
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