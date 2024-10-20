Украинский нардеп: Происходящее внутри Украины Запад не волнует, потому что у страну уже приговорили Запад использует Украину против России, и ему все равно на то, что происходит внутри страны.
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Украинский нардеп: Происходящее внутри Украины Запад не волнует, потому что у страну уже приговорили Запад использует Украину против России, и ему все равно на то, что происходит внутри страны.
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