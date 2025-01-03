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Канада вылетела в 1/4 финала домашнего МЧМ-2025, проиграв Чехии (3:4). Ехо забил победный гол за 40 секунд до конца 3-го периода

Молодежная сборная Канады не смогла выйти в полуфинал турнира в Оттаве. Молодежная сборная Чехии открыла счет уже на 1-й минуте матча и выиграла первый период со счетом 3:1.

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