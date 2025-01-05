Военкор "Известий" Быковский: Мартемьянов работал самоотверженно, рискуя жизнью

Фото из личного архива Александра Мартемьянова Корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, который погиб в результате атаки дрона ВСУ, свыше 10 лет освещал обстрелы Донбасса, которые осуществляли военнослужащие ВСУ и украинские боевики.
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