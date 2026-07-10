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В «Ред Булл» «были шокированы» финансовыми запросами Ферстаппена, между сторонами «глубокие разногласия» (ESPN)

Канал ESPN собрал всю известную ему информацию о противоречиях между Максом Ферстаппеном и «Ред Булл».

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