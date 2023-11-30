Нижегородская и Кашкадарьинская области намерены сотрудничать в сфере промышленности, сельского хозяйства, торговли и туризма

Перспективы сотрудничества Нижегородской области и Республики Узбекистан в сфере промышленности, сельского хозяйства торговли и науки стали основной темой обсуждения на встрече с участием заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева с делегацией Республики Узбекистан, прибывшей во главе с заместителем Хокима Кашкадарьинской области Олимхоном Рустамовым.
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