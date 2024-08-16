Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Давние традиции «братского народа»

Давние традиции «братского народа»

Все началось еще в марте 1943 года, когда оперативники госбезопасности тогда еще Ивановской области (владимирский регион был учрежден лишь в августе 44-го) получили информацию о группе рабочих Гороховецкого военлескомбината — ярых антисоветчиков, которые пытались сагитировать других рабочих, в том числе выходцев из соседнего Вязниковского района, против Советского Союза, выступали за саботаж в тылу, дабы ослабить Красную Армию и подсобить гитлеровцам.

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