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«Похоже, он не собирается оставаться на Украине»: Зеленский начал строительство бункера на своей вилле на «острове миллиардеров»

«Похоже, он не собирается оставаться на Украине»: Зеленский начал строительство бункера на своей вилле на «острове миллиардеров»

Квадратура круга Обещанного полгода ждут? Итак, вчера Трамп озвучил новый срок завершения сами знаете каких событий: полгода.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Да, вилла на острове миллиардеров - это чудесно. Туда обычным жителям не попасть - там на охрану выделяют солидные деньги... Но жить там семье, не выезжая, не показываясь ( ибо могут и...). И как мадам Елена это переживёт, не показывая свои наряды и побрякушки в высшем свете? Жить затворником в золотой клетке? А друзья из 95 закоулка будут его  навещать? Ради этого стоило пустить страну и народ в каменный век?
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9 час.
ninikooo Митусова
« Вертолетчика» в Испании нашли быстро и этого ублюдка с его женой- нацисткой найдут- желающих много.
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9 час.
Аркадий Шацкий
В Америке актеров достали, спалили виллы, и у этого спалят)
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2 час.

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