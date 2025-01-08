«Похоже, он не собирается оставаться на Украине»: Зеленский начал строительство бункера на своей вилле на «острове миллиардеров»

ВМ

Владимир Минаков

Да, вилла на острове миллиардеров - это чудесно. Туда обычным жителям не попасть - там на охрану выделяют солидные деньги... Но жить там семье, не выезжая, не показываясь ( ибо могут и...). И как мадам Елена это переживёт, не показывая свои наряды и побрякушки в высшем свете? Жить затворником в золотой клетке? А друзья из 95 закоулка будут его навещать? Ради этого стоило пустить страну и народ в каменный век?