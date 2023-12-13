Депутаты намерены вывести Шуваловский лес из зоны застройки

В Законодательном собрании Петербурга в среду, 13 декабря, решится судьба Шуваловского леса. Парламентарии рассмотрят во втором чтении пакет, включающий в себя поправку о переводе участков леса из зоны жилой застройки в рекреационную.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии