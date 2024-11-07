Депутат Школкина призвала россиян активнее получать налоговые вычеты

Россиянам следует активнее обращаться в ФНС за налоговыми вычетами, даже если суммы невелики. Это право доступно для налоговых резидентов РФ, которые платят подоходный налог, и включает вычеты по расходам на медицинские услуги, негосударственное пенсионное обеспечение и страхование.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии