Депутат Школкина призвала россиян активнее получать налоговые вычеты

Россиянам следует активнее обращаться в ФНС за налоговыми вычетами, даже если суммы невелики. Это право доступно для налоговых резидентов РФ, которые платят подоходный налог, и включает вычеты по расходам на медицинские услуги, негосударственное пенсионное обеспечение и страхование.